A Porsche anunciou esta sexta-feira a saída de António Félix da Costa, colocando fim a uma parceria iniciada em 2022. O piloto português, campeão do mundo de Fórmula E em 2020, somou ao longo de três temporadas cinco vitórias, seis pódios e desempenhou um papel decisivo na conquista do primeiro campeonato mundial de construtores e equipas da marca, alcançado este ano.

Nas redes sociais, Félix da Costa despediu-se agradecendo à Porsche e partilhou ter cumprido «um sonho de criança, ao correr pela maior marca de carros do mundo». O português recordou ainda os momentos menos bons, como parte fundamental do percurso.

«Nos anos iniciais na Porsche onde as coisas não correram tão bem, definiram-me tanto como pessoa, como atleta e mostraram que o limite da resiliência não existe», explicou o piloto.

Depois de agradecer o apoio dos seguidores, Félix da Costa terminou a mensagem de despedida em tom otimista, garantindo que «o futuro é brilhante».

A Porsche reagiu à despedida do piloto português com palavras de reconhecimento. Thomas Laudenbach, vice-presidente da Porsche Motorsport, recordou o «papel decisivo» de Félix da Costa na conquista do título em Londres, que valeu o campeonato mundial de construtores e equipas.

Já Florian Modlinger, diretor de automobilismo de fábrica da Fórmula E, sublinhou que o piloto «impressionou todos na equipa, pela forma como lia a corrida e sabia progredir». Ambos agradeceram o contributo do português e desejaram-lhe sucesso para o futuro.