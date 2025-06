António Félix da Costa (Porsche) foi terceiro classificado no EPrix de Xangai de Fórmula E, na 11.ª ronda do Mundial.

Este domingo, o piloto português partiu do segundo posto e cortou a meta a 19,444 segundos do vencedor, o neozelandês Nick Cassidy (Jaguar), com o alemão Pascal Wherlein (Porsche) em segundo (7,126).

Este foi o quarto pódio da temporada para António Félix da Costa.

«Não estou inteiramente contente, pois não tivemos um ritmo forte. Na verdade, quando percebi que nos faltava andamento em corrida, procurei gerir o terceiro lugar e trazer o carro até ao final sem erros, de forma a garantir os 15 pontos.»

«Enquanto equipa foi uma boa operação de campeonato, passámos para a liderança do campeonato de equipas. O objetivo da Porsche é esse. Quero ainda ganhar corridas este ano e garantir, pelo menos, o segundo lugar do Mundial», analisou.

A sete provas do término da época, Félix da Costa é terceiro classificado do Mundial, com 88 pontos, a 83 do líder, o britânico Oliver Rowland (Nissan).

A próxima corrida está agendada para 21 de junho, em Jacarta (Indonésia).