Formula E: Félix da Costa vence em Madrid e soma segunda vitória consecutiva
Piloto português brilhou na capital espanhola e sobe ao quarto lugar do Mundial de pilotos
O português António Félix da Costa venceu este sábado o E-Prix de Madrid, sexta ronda do Mundial de Fórmula E.
O piloto da Jaguar TCS Racing, que partiu da terceira posição, cortou a meta em primeiro com o tempo de 38.26,706 minutos, superando o colega de equipa Mitch Evans e o alemão Pascal Wehrlein, terceiro classificado.
Depois do triunfo na Arábia Saudita, em fevereiro, o piloto luso somou a segunda vitória consecutiva na temporada, confirmando a recuperação no campeonato.
«Vencer na Fórmula E é sempre especial, vencer a segunda vez consecutiva este ano ainda mais especial é, e principalmente com tantos amigos, família e fãs a apoiar, torna-se um dia dos mais felizes da minha carreira», disse António Félix da Costa no final da corrida.
O piloto elogiou ainda o desempenho da equipa e a estratégia adotada ao longo da corrida.
«Mostrámos, uma vez mais, um grande andamento e também efetuámos uma estratégia perfeita na paragem da box, que me permitiu saltar para a frente», concluiu.
Com este resultado, sobe ao quarto lugar do Mundial de pilotos, com 64 pontos, a 19 do líder, Pascal Wehrlein, numa época que prossegue com ronda dupla em Berlim, a 2 e 3 de maio.