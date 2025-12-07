VÍDEO: estreia de Félix da Costa na Jaguar marcada por acidente aparatoso
Piloto português escapou ileso a colisão com o espanhol Pepe Martí, durante o EPrix de São Paulo
A estreia de António Félix da Costa na Jaguar ficou marcada por um acidente aparatoso a envolver o espanhol Pepe Martí (Cupra), que colidiu com o carro do português durante o EPrix de São Paulo, no Brasil.
Félix da Costa partiu da sexta posição, chegou a passar pela liderança da corrida, mas o incidente fez com que terminasse apenas no 11.º posto. Tudo aconteceu quando Mitch Evans, colega de equipa do piloto luso, teve um acidente e os carros em pista receberam a indicação para reduzir a velocidade.
Ora, Pepe Martí não se apercebeu da indicação e acabou por colidir com a traseira do Jaguar de Félix da Costa, acabando por sair disparado e capotado de forma surpreendente, tal como mostram as imagens partilhadas nas redes sociais da Fórmula E.
Assista aqui ao acidente aparatoso no EPrix de São Paulo:
A prova esteve interrompida com bandeiras vermelhas e Félix da Costa teve apenas uma última volta para tentar recuperar do sucedido, mas terminou mesmo no 11.º lugar, após ter sido forçado a reatar a corrida do fundo da grelha, já que teve de reparar o seu monolugar.
Jake Dennis (Andretti) venceu a corrida, com Oliver Rowland (Nissan) e Nick Cassidy (Citroën) a fecharem o pódio. Segue-se a segunda ronda deste Mundial de Fórmula E, que se disputa no México, a 10 de janeiro.