Félix da Costa vence em Jeddah e estreia-se a ganhar pela Jaguar
Piloto português triunfa na quinta ronda da Fórmula E após corrida irrepreensível
António Félix da Costa conquistou este sábado a primeira vitória da temporada no Campeonato do Mundo de Fórmula E, ao triunfar na quinta ronda, disputada em Jeddah, na Arábia Saudita. Foi também o primeiro triunfo do piloto português ao serviço da Jaguar.
Partindo do terceiro lugar da grelha, atrás de Edo Mortara e Jake Dennis, o piloto luso manteve-se sempre na luta pela liderança numa corrida marcada por muitas trocas de posições nas voltas iniciais.
A estratégia e a gestão de energia revelaram-se decisivas. Após cumprir o primeiro Attack Mode, Félix da Costa atacou a liderança e, uma vez instalado na frente, nunca mais a largou. Com ritmo consistente e controlo total da bateria, construiu uma vantagem confortável que lhe permitiu gerir as últimas voltas.
O português cortou a meta isolado, somando a 13.ª vitória da carreira na Fórmula E, na 149.ª corrida na categoria. Sébastien Buemi foi segundo e Oliver Rowland completou o pódio.
Com estre triunfo, Félix da Costa ocupa agora o sétimo lugar da geral, com 39 pontos.