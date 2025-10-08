Fórmula E
Fórmula E: António Félix da Costa troca a Porsche pela Jaguar
Piloto português está neste competição desde 2014
O piloto português António Félix da Costa vai trocar a Porsche pela Jaguar no Mundial de Fórmula E, para carros elétricos.
O piloto natural de Cascais, de 34 anos, já tinha anunciado, no passado dia 19 de setembro, que ia deixar a marca alemã e agora foi anunciado na Jaguar, exatamente às 13h09, numa alusão ao número dos dois pilotos da equipa.
Félix da Costa correrá com o 13, enquanto Mitch Evans com o 09.
O piloto de 34 anos, um dos poucos a competir na categoria cem por cento elétrica desde a sua temporada inaugural, em 2014, passou três anos na Porsche, despedindo-se com o título de construtores e o de equipas.
Ao serviço da Porsche, António Félix da Costa conquistou ainda cinco vitórias, quatro delas em 2024.
