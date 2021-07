Lewis Hamilton garantiu este sábado a pole position para o Grande Prémio da Hungria ao voar na terceira qualificação com o tempo de 1:15.419, seguido por Valtteri Bottas e relegando Max Verstappen para o terceiro lugar da grelha de partida ao lado de Sergio Pérez.

O piloto da Mercedes garante, assim, a terceira pole position do atual Mundial, interrompendo uma série de quatro poles do piloto holandês da Red Bull.

No final da fase de qualificação, Vertsappen e Hamilton cruzaram-se e cumprimentaram-se com um toque de punhos, com desportivismo, dando a entender que o acidente do Grande Prémio anterior estará sanado.

Antevê-se mais uma «batalha» equilibrada entre a Mercedes e a Red Bull este domingo, com a particularidade de Hamilton e Bottas iniciarem a corrida com pneus médios, enquanto Verstappen e Pérez, na segunda fila, vão arrancar com pneus macios.

Uma qualificação marcada também por um despiste de Carlos Sainz, ainda na segunda fase de qualificação, que deixou o Ferrari bem danificado, embora o piloto espanhol tenha saído incólume.