A Fórmula1 viveu no passado fim de semana um dos finais mais emocionantes de sempre, com Max Verstappen a vencer o título Mundial depois de ter conseguido ultrapassar Lewis Hamilton na última volta do último Grande Prémio da época.

A última volta é impressionante de todos os ângulos, mas agora foi divulgado o vídeo que coloca todos os fãs de Fórmula1 ‘dentro’ dos carros dos dois pilotos, com direito às comunicações via rádio de ambos.

É mesmo imperdível: