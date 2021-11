Lewis Hamilton correu como ninguém este domingo em Interlagos, em São Paulo, fazendo uma espetacular recuperação depois de arrancar do décimo lugar da grelha de partida até reclamar o triunfo a doze volta do final depois de uma disputada luta com o holandês Max Verstappen.

Nunca ninguém tinha vencido o Grande Prémio do Brasil partindo de uma posição tão recuada na grelha de partida. A melhor recuperação até este domingo tinha sido de um piloto que arrancou do oitavo lugar. Mais um «marco» para espetacular carreira do piloto inglês da Mercedes.

Veja como Lewis festejou: