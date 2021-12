O Maisfutebol mostra-lhe o palco onde se vai decidir um dos Campeonatos do Mundo de Fórmula 1 mais emocionantes de todos os tempos, com Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes) a chegarem à última corrida da temporada, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, exatamente com os mesmos pontos.

Trata-se do ultramoderno e icónico circuito de Yas Marina, que integra o Mundial desde 2009, e que acaba de prolongar o contrato para continuar no calendário da Fórmula 1 até 2030.

O circuito foi melhorado este ano a pensar no Grande Prémio do próximo domingo, especificamente em três áreas: o hairpin norte (curva 7), a marina sul (a começar na curva 11) e a seção de hotéis (a começar na curva 17).

Recordamos que, no último Grande Prémio, na Arábia Saudita, Lewis Hamilton venceu numa corrida de doidos em que voltou a bater na traseira do rival holandês que acabou por conseguir a volta mais rápida. Estamos, portanto, a chegar ao final de uma temporada de tirar o fôlego e tudo vai ficar decidido no próximo domingo.

Venha daí conhecer o palco onde tudo se vai decidir: