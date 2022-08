A cidade de Munique prepara-se para voltar a festejar o Oktoberfest, a tradicional festa da cerveja que todos os anos atrai milhões de visitantes, mas que esteve interrompida, nos últimos dois, devido à pandemia da covid-19.

Como também já é habitual, o Bayern, maior clube da cidade, associa-se à festa, com o plantel a vestir as indumentárias tradicionais da Baviera, com os característicos calções, e a fazer um brinde com cerveja. Mas este ano houve duas exceções.

O plantel aparece todo equipado com o Tracht, a tal tradicional indumentária, mas num olhar mais atento é possível ver que dois jogadores, Sadio Mané e Noussair Mazraoui, que não têm um copo de cerveja mão.

A explicação é simples: os antigos jogadores do Liverpool e do Ajax são muçulmanos praticantes e, como tal, estão impedidos de ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica.

É por isso que, enquanto os restantes jogadores fazem um brinde, os dois sonantes reforços limitam-se a sorrir.