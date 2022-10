O mural de Pep Guardiola junto ao Estádio Etihad voltou a ser vandalizado no dia do dérbi entre o Manchester City e o Manchester United, desta vez com tinta vermelha.

O mural, da autoria do artista Mark Silver, já tinha sido vandalizado, com tinta branca, a 22 de setembro, poucas horas depois de ter sido revelado ao público.

A figura do treinador do City foi pintada por Mark Silver numa das fachadas da casa de Lesley Kelly, moradora de 63 anos que aproveita a atenção que a obra desperta, principalmente em dias de jogo, para promover obras de caridade.

«É frustrante, voltaram a fazer o mesmo, um vizinho ainda lhes deu um grito, mas eles fugiram de bicicleta. Isto nada tem a ver com futebol, é apenas vandalismo estúpido», destacou Lesley Kelly no momento em que a obra era mais uma vez restaurada.