O Sp. Braga publicou uma fotografia nas redes sociais com o busto de Cristiano Ronaldo, que recebe os viajantes no Aeroporto da Madeira, no Funchal, equipado com as cores do clube.

A equipa de Artur Jorge defronta este domingo o Marítimo, no Estádio dos Barreiros, em jogo da 20.ª jornada, com início marcado para as 20h30.

Foi, portanto, à chegada ao aeroporto que foi registada esta imagem de uma das maiores referências da ilha trajada a rigor com as cores do clube do Minho.