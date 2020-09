Margarida Corceiro continua com uma vida agitada, entre as gravações da novela «Bem me quer» para a TVI e as aulas de código que a adolescente começou a tirar em Santarém, para em breve poder fazer o exame para tirar a carta de condução, ela que agora em outubro completa 18 anos e chega finalmente à maioridade.

Ora apesar de continuar com uma vida agitada, a namorada de João Félix tem tempo para publicar fotografias nas redes sociais e deixar os seguidores de queixo caído. A última imagem de Margarida Corceiro, por exemplo, incendiou o Instagram: mais de cem mil reações e centenas também de comentários, todos elogiosos.

«Meu Deus», escreveu um fã. «Magui Corceiro, zero defeitos», atira outro. «Procurei a definição de perfeição no dicionário, és tu», acrescenta ainda outro, para além de dezenas que escrevem o típico «que linda» e «que princesa». Margarida Corceiro continua assim a fazer as delícias dos fãs, ela que nest altura tem menos tempo para estar com João Félix.