No fim do triunfo do Sp. Braga na final da Taça da Liga, o relvado do Municipal bracarense encheu-se de beleza: as mulheres e namoradas dos jogadores subiram ao campo para festejarem com os seus companheiros.

Elas foram, no fundo, as rainhas da festa. Por isso, e porque é delas que se fala aqui, o Maisfutebol convida-o a conhecer melhor algumas das namoradas e esposas dos jogadores do Sp. Braga.

Da excêntrica Gabrielli Pedroso, namorada de Tormena, à discreta Kathia Mello Abreu, namorada de Wilson Eduardo, venha ver as caras metade dos campeões de inverno do futebol português.