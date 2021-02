O clube de eSports do internacional português Diogo Jota vai participar no FPF Masters eFootball.

O torneio de futebol virtual, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol entre 11 de fevereiro e 7 de maio, faz parte do calendário da FIFA e terá um prémio de 25 mil euros.

Entre os 33 participantes estão também Sporting, FC Porto ou a TS Warrior Player, equipa do ex-benfiquista «Toto» Salvio, agora no Boca Juniors.

«Há muito tempo que tenho um grande gosto pelo eFootball. O facto de conseguir competir também num jogo como o FIFA, que tem um crescimento cada vez maior especialmente no nosso país, fez com que, há cerca de um ano, em pleno confinamento, começasse a pensar em entrar neste mercado. Num mercado que me diz muito por ser jogador há muitos anos mas que hoje em dia, com todas as outras plataformas adjacentes, pode ter um grande impacto na comunidade», explica Diogo Jota, em declarações reproduzidas pela FPF.