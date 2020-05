A Oliveirense emitiu o comunicado no qual tece críticas a várias decisões tomadas recentemente a respeito dos dois principais escalões do futebol português e que entende terem sido apressadas.

«É com admiração que testemunhamos que há significativa urgência em terminar com a II Liga, em definir critérios de subidas e descidas de divisão e, simultaneamente, em garantir que a I Liga regresse aos relvados. Nós não pactuamos com a pressa que pode precipitar as decisões que, no nosso entender, devem ser ponderadas, equilibradas e ajustadas à dura realidade que todos enfrentamos», pode ler-se.

O emblema de Oliveira de Azeméis entende que a decisão aplicada à II Liga deveria ser idêntica à do principal escalão, até porque, frisa, todos os clubes destas divisões são profissionais. «A II Liga não pode ser cobaia de soluções apressadas que invertam a lógica profissional dos 34 clubes que compõem a Liga Portugal. Precipitar subidas à II Liga, descidas ao Campeonato de Portugal, ou ainda, alargamento do quadro competitivo da Liga Pro não é um caminho seguro para os clubes e respetivas sociedades desportivas. Não é absoluto que haja competição da I Liga. Não é líquido que essa competição recomece e termine na última jornada. Por isso, não devemos decidir a II LIga sem conhecer como vai terminar a I Liga», aponta.

A SAD da Oliveirense denuncia que a decisão de pôr termo imediato à II Liga privou as equipas da obtenção de receitas, diz entender as explicações dadas na reunião de presidentes com a Liga na sexta-feira, mas considera que não necessárias «mais e melhores soluções». Agradece também a posição da Federação Portuguesa de Futebol, que disponibilizou 1 milhão de euros para compensar os clubes da II Liga, mas diz que é curto. «É um valor que, repartido por todos, será claramente reduzido e desajustado com o nosso orçamento, um dos mais baixos da II Liga.»

Recorde-se que a Oliveirense assinou na sexta-feira um comunicado juntamente com outros 11 clubes da II Liga, no qual agradecem o papel da Federação Portuguesa de Futebol na gestão dos efeitos da pandemia. «O facto de a Oliveirense aparecer como signatária de um comunicado, divulgado na passada sexta-feira, em conjunto de alguns clubes da II Liga, não quer dizer que a nossa Sociedade Anónima Desportiva concorde com tudo o que vierem a propor», esclarece agora a SAD da equipa que ocupava o 10.ª lugar da II Liga à data da suspensão da prova.