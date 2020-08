O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou o Benfica pela terceira presença na final da Youth League e fez votos para que «alcance o título que há muito persegue».



«A proeza do Benfica reflete o trabalho desenvolvido no clube e no futebol português ao nível da formação, sendo mais um motivo de orgulho para todos nós», referiu, numa nota publicada no site da FPF.

Lembre-se que os encarnados qualificaram-se para a final ao vencer por 3-0 o Ajax, nas meias-finais da prova, que decorre em Nyon, na Suíça, com golos de Tiago Araújo, Umaro Embaló e de Tiago Dantas.

O Benfica tenta suceder ao FC Porto na conquista da UEFA Youth League. Os portistas bateram o Chelsea na final do ano passado por 3-1.