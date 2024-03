As celebrações do 110.º aniversário da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a 31 de março, começam já esta quinta-feira, em Guimarães, onde vai decorrer o jogo particular entre as seleções principais de Portugal e da Suécia.

O desafio, de preparação para o Europeu2024, vai servir para a implementação do Guia de Acessibilidades, um conjunto de procedimentos que visa o acolhimento de pessoas com necessidades específicas.

«Trata-se de um manual de boas-práticas da organização, no âmbito do projeto Game On, apoiado pelo programa HatTrick da UEFA, que tem como finalidade capacitar a comunidade desportiva, estabelecendo modelos de acolhimento na experiência de jogo que façam a diferença para os adeptos com deficiência, surdos ou com neurodivergência», esclarece a FPF.

O Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, vai ter várias zonas para mobilidade condicionada, comentário áudio-descritivo para pessoas cegas ou de baixa visão, balcões de atendimento e estacionamento específicos, além de apoio dedicado por parte de voluntários e staff da organização.

A iniciativa inclui ainda a utilização de coletes sensitivos para surdos, cujas vibrações transmitem o pulsar de um jogo de futebol.

De igual modo, um conjunto de praticantes de Walking Football (maiores de 50 anos) vai fazer a guarda-de-honra das equipas de Portugal e da Suécia, à entrada para o relvado, cujos jogadores serão escoltados por crianças de instituições de solidariedade social de Guimarães.

Sob o lema Futebol para Todos, a FPF vai promover ao longo das próximas semanas um conjunto de iniciativas que «afirmam e elevam a sua missão e valores na sociedade», refere o organismo.

Segundo a federação, o aniversário contempla iniciativas a decorrer nos relvados das várias competições, mas também em fóruns, conferências, colóquios e uma série de iniciativas com futebolistas, associados, autarquias, parceiros, adeptos e famílias.

Estão ainda previstas atividades nas jornadas e fases finais de diversas competições, entre elas a Liga feminina de futebol, Liga 3, meias-finais da Taça de Portugal feminina e final a oito da Taça de Portugal de futsal.

Finalmente, a 4 de abril decorre uma nova edição do Football Talks + Extra Time, na Cidade do Futebol, em Oeiras, sob o tema «Desporto para Todos».