António Laranjo vai coordenar a candidatura ibérica à organização do Mundial 2030.

A escolha foi anunciada nesta sexta-feira, pelas federações de Portugal e Espanha, sendo que a entrada em funções está agendada para janeiro de 2022, altura em que deixará a liderança da Infraestruturas de Portugal (IP).

António Laranjo, que foi o diretor do Euro 2004, vai assumir não só o cargo de coordenador do projeto técnico da candidatura ibérica ao Mundial 2030, mas também da construção da fase 3 da Cidade do Futebol, que contemplará um pavilhão, as instalações da Portugal Football School e um novo espaço para o Canal 11.