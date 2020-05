A FPF anunciou este domingo o regresso dos árbitros da primeira categoria aos treinos. A partir de segunda-feira, os juízes do principal escalão nacional voltarão a trabalhar nos dois polos profissionais do país, em Lisboa e no Porto.



A decisão é publicitada depois de se saber que todos os testes realizados aos árbitros e assistentes, 26 no total, deram negativo para a presença da Covid-19.



Nesta fase de retoma, os árbitros treinarão três vezes por semana e serão monitorizados por GPS. Antes do início da competição, todos os elementos serão novamente testados à Covid-19 e farão novos testes físicos.