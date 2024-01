As associações distritais de futebol vão continuar a ter acesso a um fundo de apoio aos programas que visam o fomento da prática e o aumento de atletas federados.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes comunicou esta semana aos líderes associativos que o investimento se irá manter, apesar de estar em final de mandato, e que as associações terão acesso a um fundo no valor total de 5,5 milhões de euros, a distribuir durante as duas próximas épocas, até 2026.

Este fundo vem no seguimento dos apoios aos programas lançados nos últimos seis anos e que são considerados essenciais para o desenvolvimento do futebol, designadamente a nível dos recursos humanos, com a contratação de profissionais para as áreas de gestão, coordenação técnica, apoio ao projeto feminino e comunicação, integralmente pagos pela FPF.