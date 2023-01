O presidente da FPF está disponível para ir à Assembleia da República (AR) «o mais depressa possível», caso seja aprovada a audição requerida pelo Bloco de Esquerdo (BE), garantiu fonte do organismo à Lusa.



Lembre-se que o BE vai solicitar uma audição com carácter de urgência a Fernando Gomes para explicar os contratos com Roberto Martínez e Fernando Santos, segundo o requerimento a que a Lusa teve acesso.

«O presidente da FPF estará disponível, como sempre esteve no passado, para participar em qualquer iniciativa das comissões parlamentares», assegurou fonte oficial federativa, questionada pela Lusa sobre o requerimento apresentado à Comissão de Orçamento e Finanças da AR.

O próprio dirigente assegurou esta disponibilidade, «o mais depressa possível, caso a presença tenha utilidade».

«O presidente da FPF estará disponível já a partir da próxima sexta-feira, caso assim seja entendido, após compromisso internacional agendado para esta semana», detalhou a mesma fonte, acrescentando que, caso a audição não seja aprovada, «Fernando Gomes manterá a mesma disponibilidade para receber na Cidade do Futebol uma delegação do BE».

Fernando Santos comandou a seleção entre outubro de 2014 e dezembro de 2022 e foi substituído por Roberto Martínez, no início deste mês.

BE quer ouvir presidente da FPF sobre suspeita de fuga a impostos