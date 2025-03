Paulo Lourenço, antigo secretário-geral da Federação Portuguesa de Futebol, e António Gameiro, ex-deputado, advogado e professor universitário, são os principais alvos da investigação no seguimento da operação da Polícia Judiciária a propósito da suspeita de condutas ilícitas relacionadas com a venda da antiga sede da Federação Portuguesa de Futebol, situada na Rua Alexandre Herculano, Lisboa. A informação foi confirmada pela CNN Portugal.

Paulo Lourenço, advogado, foi secretário-geral da FPF de 2012 a 2018 e assessor jurídico de Fernando Gomes, enquanto António Gameiro foi deputado do PS em cinco legislaturas, a última entre 2019 e 2023. Na administração pública chegou a ser presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal.

Ainda segundo a CNN Portugal, informação posteriormente confirmada pelo diretor-nacional da PJ, Luís Neves, Fernando Gomes e Tiago Craveiro, antigo CEO da FPF, não são visados.

«A operação já estava marcada há vários dias. Há arguidos constituídos, mas não há arguidos detidos. Fernando Gomes e Tiago Craveiro não são visados nesta investigação, que tem anos, um objetivo bem delimitado e suspeitos bem identificados», esclareceu Luís Neves, à margem da tomada de posse de Fernando Gomes como novo presidente do Comité Olímpico de Portugal, esta terça-feira.

«Não é agradável, num dia relevante para o país e para o desporto, ter esta ação. O nosso trabalho percorre sempre o seu rumo, mas Fernando Gomes não tem de ficar diminuído por esta nossa ação. A tomada de posse (de Fernando Gomes como presidente do COP) foi há poucos dias anunciada. Temos esta ação programada há várias semanas. São muitos intervenientes, há que compatibilizar agendas com juízes de instrução criminal, magistrados do Ministério Público e representantes da Ordem dos Advogados. Há actos a decorrer. Perspetiva-se que haja mais arguidos e envolvidos nesta investigação», explicou o diretor-nacional da PJ, sobre o timing das buscas realizadas na sede da FPF.

Já Fernando Gomes preferiu não tecer comentários ao caso. Ainda assim, soltou um «de todo» quando questionado sobre se se sentia fragilizado com as investigações.