O Futebol Clube da Foz não se conforma com a entrada do Desportivo das Aves SAD no Campeonato de Portugal. O clube portuense, que teria direito a uma vaga no terceiro escalão nacional se a FPF tivesse bloqueado a inscrição dos avenses, reagiu oficialmente e enviou um comunicado de protesto à entidade federativa.



Na missiva a que o Maisfutebol teve acesso, o FC Foz diz mesmo que a decisão da FPF em aceitar a legalidade da SAD do Aves «fere de morte a verdade desportiva» e elenca as inúmeras dívidas e credores existentes.



«(...) o Dr. Fernando Gomes, responsável máximo da FPF, tem de impedir que este tipo de situações aconteça, (...) o regulamento para a inscrição não está a ser cumprido (Artigo 12º Acesso à competição, n.º 3, alínea b) conjugada com o n.º 4). Não é possível que esta declaração de inexistência de dívidas a jogadores e treinadores esteja em conformidade», defende o FC da Foz, aproveitando para recuperar o recente documento efetuado e disponibilizado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional sobre a depauperada situação da SAD do Aves.



«(...) O relatório da Liga Portuguesa feito aquando da despromoção do CD Aves SAD para o Campeonato de Portugal é explícito e refere as irregularidades praticadas pelo referido Clube. A minha questão é só uma: a FPF fez bem o seu trabalho de verificação da conformidade ou não da declaração? E dos outros pontos, como é o caso da transparência? Ou ainda os legais? E que campo indicou no referido processo de inscrição dado que tem uma ação de despejo por parte do CD Aves (Clube)?», lê-se na missiva assinada pelo presidente do FC Foz, Eduardo Avides Moreira.

«(...) Muito sinceramente, não é entendível a validação desta inscrição. Esta SAD [do Aves], há umas semanas, ameaçou com falta de comparência a jogos da Primeira Liga (se não fosse o Presidente do Clube não sabemos como seria), tem dividas ao Estado, à Segurança Social, a jogadores, fornecedores e ao CD Aves (Clube). Tudo isto é público. Há a decorrer uma acção de despejo das instalações também por vários e reiterados incumprimentos. É isto que queremos para o futebol português?»



Há dois dados que importa acrescentar. Afonso Figueiredo, capitão do Aves na época 2019/20, confessou ao Maisfutebol a existência de vários meses de salários em atraso, e a direção liderada do António Freitas decidiu, entretanto, inscrever o clube na II Divisão Distrital da AF Porto. O clube estreia-se no dia 18 de outubro em casa, contra o Clube Marechal Gomes da Costa.