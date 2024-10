A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta segunda-feira, a criação da «Bolsa Professor Carlos Neto».

O principal objetivo passa por apoiar projetos de investigação relacionados com o desenvolvimento, aprendizagem e controlo motor de crianças e jovens. Com um valor anual de 10 mil euros, a bolsa está em vigor até 2030 e homenageia Carlos Neto, coordenador científico do programa «A Hora dos SuperQuinas», que integra o plano estratégico da FPF, «Futebol 2030».

«A FPF reconhece assim a importância das contribuições de Carlos Neto para a valorização do brincar, como uma componente essencial para o desenvolvimento saudável e integral das crianças», pode ler-se no comunicado do organismo.

Nas redes sociais, Carlos Neto já fez questão de agradecer está homenagem, confessando que é para ele uma honra.

«Acabo de receber esta notícia que me deixa cheio de orgulho e gratidão, por a Federação Portuguesa de Futebol ter instituído esta bolsa anual sobre investigação no âmbito do desenvolvimento da motricidade, brincar, jogo e formação desportiva de crianças e jovens. É para mim uma grande honra. Parabéns à FPF na dignificação da ciência e da intervenção educativa na cultura motora e desportiva de crianças e jovens», sublinhou.

Veja aqui a mensagem partilhada por Carlos Neto nas redes sociais: