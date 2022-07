O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, vai estar na Cidade do Futebol para participar no Football Talks, evento organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



De acordo com o órgão federativo, o dirigente do emblema francês vai abordar algumas questões relacionados com o «futuro do futebol». Além do empresário qatari, Fernando Gomes (presidente da FPF), Aleksander Ceferin (presidente da UEFA), Luís Figo (ex-internacional português), Tiago Craveiro (conselheiro estratégico do Presidente UEFA e do Gabinete Executivo) e Ana Catarina Mendes (Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares) são outras das figuras que vão marcar presença no evento.

O Football Talks tem como objetivo refletir e discutir como será o futebol no futuro, qual será o peso das tecnologias no jogo ou que novas receitas poderão introduzir diferentes soluções de financiamento, entre outros assuntos.



O fórum vai decorrer na Cidade do Futebol entre os dias 5 e 6 de setembro.