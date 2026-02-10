A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou, esta terça-feira, que Leiria vai receber o último jogo de preparação da Seleção para o Mundial, tal como o presidente Pedro Proença já havia confirmado na segunda-feira.

Comissão Coordenadora para Emergências no Futebol, que já tinha realizado uma primeira reunião sobre o assunto, reuniu-se esta terça-feira pela segunda vez para ratificar a decisão. O Estádio Magalhães Pessoa vai, portanto, receber o último jogo da Seleção em solo luso antes do Mundial 2026. Parte da verba do jogo será alocado aos clubes que sofreram com a recente calamidade.

Em março, Portugal vai medir forças com México e Estados Unidos, nas madrugadas de 28 e 31. No Mundial 2026, a Seleção Nacional integra o Grupo K, com Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental (Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo).