Foram divulgadas as 'faturas' da 5.ª jornada do campeonato. Já é costume - após o futebol, sai o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Desta vez, com um jogo em destaque.

O sempre quente Dérbi do Minho, entre Sp. Braga e Vitória de Guimarães, acabou com mais de 30 mil euros em multas devido às várias incidências. O comportamentos incorreto dos adeptos da casa (inclusive o arremesso de objetos para o relvado) obriga o Sp. Braga a pagar 26.135 euros em multas, enquanto o Vitória foi castigado com 4.449 euros.

O Conselho de Disciplina puniu ainda o defesa Arrey-Mbi, do Braga, com dois jogos de suspensão na sequência da sua expulsão «Agrediu um adversário com uma cabeçada», escreveu o árbitro Luís Godinho no seu relatório.

Já o Sporting, líder do campeonato, terá de pagar uma fatura anormalmente alta no seguimento da visita ao Arouca - 16.774 euros em multas.

A maior multa aplicada tem o valor de 10.200 euros e prende-se com a utilização de pirotecnia e arremesso de uma tocha para a zona do relvado na etapa complementar. O clube foi ainda sancionado por cânticos insultuosos dirigidas ao árbitro e a David Simão, pelo passado no Benfica.