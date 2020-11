A SAD do Feirense considerou hoje «muito graves e descabidas» as suspeitas de viciação de resultados de que está a ser alvo, na sequência do processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

«A CD Feirense SAD estranha e mostra-se incomodada por estar a ser alvo (bem como os seus dirigentes e outros) de processos desta natureza e as suspeitas de viciação de resultados são muito graves e completamente descabidas», refere o comunicado divulgado na página oficial da SAD do Feirense, da II Liga portuguesa de futebol, na rede social Facebook.

Na sexta-feira, o CD da FPF revelou que instaurou um processo disciplinar à SAD do Feirense, ao ex-presidente do conselho de administração da SAD, Adekunle Soname, e ao representante do acionista maioritário da sociedade, Tiago Calisto, por «eventual responsabilidade disciplinar relacionada com possível viciação de apostas desportivas e a sua incidência no jogo e/ou inobservância de outros deveres relativos a proteção de valores desportivos».

Perante estes processos, a SAD do Feirense assegurou que «nunca um jogador ou dirigente esteve envolvido em qualquer prática ilegal de viciação de resultados», mostrando-se confiante de que isso mesmo se «dará como provado no final do referido processo disciplinar».

Em agosto, o CD da FPF já tinha aberto um processo de inquérito para averiguar a alegada ligação do detentor maioritário da SAD do Feirense a uma casa de apostas desportivas.