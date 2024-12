O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol comunicou o mais recente mapa de castigos relativo à 14.ª jornada da Liga portuguesa, na tarde desta quinta-feira.

Segundo o relatório, Luís Neto, treinador-adjunto do Sporting, abordou o árbitro principal da partida entre os leões e o Boavista, em Alvalade, durante o intervalo. Terá exclamado para Fábio Veríssimo: «Agora está fácil apitar em Alvalade, não é?», acabando expulso.

Luís Neto acabou por «refletir», segundo o relatório, e pedir desculpa ao árbitro ainda durante o intervalo, na presença do delegado.

Assim, Neto acabou suspenso por um jogo e multado em 1150 euros. De resto, o próprio Sporting foi multado em mais de sete mil euros (7,140 euros) por «comportamento incorreto do público» e «entrada e permanência de objetos não autorizados», nomeadamente faixas.

O principal rival de Lisboa, o Benfica, recebeu duas multas no valor conjunto de 370 euros por «comportamento incorreto do público» diante do AVS, na Vila das Aves. Nomeadamente, uso de engenhos pirotécnicos.

Já o FC Porto foi multado em 1938 euros por atraso no reinício do jogo, no duelo com o Estrela da Amadora. José Faria, treinador dos amadorenses, foi expulso e terá de acatar uma multa de 816 euros, mais um jogo de suspensão. Disse para o quarto árbitro: «Sois uma vergonha».