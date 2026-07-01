O Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo de inquérito para «apuramento de eventual prática de infração disciplinar por parte de Luciano Gonçalves», presidente do Conselho de Arbitragem da FPF.

Em comunicado, o órgão da FPF informa ter tomado a decisão após participação disciplinar apresentada pelo presidente do Conselho de Arbitragem sobre os motivos alegados por Duarte Gomes para a demissão do cargo de diretor técnico de arbitragem.

Na origem da renúncia de Duarte Gomes esteve uma denúncia de um árbitro profissional que continha, pelas palavras do ex-árbitro, um conjunto de informações, que, pelo seu teor e sensibilidade, lhe suscitaram «preocupações institucionais muito relevantes».

Nesse esclarecimento, publicado nas redes sociais, Duarte Gomes alega que os esclarecimentos que lhe foram prestados não lhe permitiram «restaurar o grau de confiança institucional» para continuar em funções.