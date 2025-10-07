A direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou por unanimidade, esta terça-feira, o relatório de atividades e contas relativo à época 2024/25, com um resultado operacional positivo superior a 3,3 milhões de euros.

«Em cima da mesa está a aprovação de um resultado operacional positivo de 3,397 milhões de euros, assente em receitas superiores a 131 milhões de euros, um recorde de rendimentos na história da FPF», refere o organismo em comunicado.

Liderada por Pedro Proença, a FPF aponta que as contas, divididas entre a gestão anterior e a atual, vão ser apresentadas para votação em assembleia geral no dia 25 de outubro.

A direção aprovou ainda a «afetação de 3,2 milhões de euros deste resultado operacional positivo ao reforço do fundo "Unir o Futebol", destinado ao futebol não profissional».

