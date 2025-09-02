Diogo Jota e Jorge Costa foram eternizados na Praça dos Heróis, apresentada esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Inauguramos a Praça dos Heróis, dos heróis imortais, que representam a nossa Portugalidade e onde iremos homenagear todos aqueles que, pelos desempenhos dentro e fora de campo contribuem para o engrandecimento do futebol português. Os heróis como o Diogo, o André [Silva, irmão de Diogo Jota] e o Jorge não são só nossos, são de todos. Inauguramos este espaço como um tributo ao Diogo, Jorge e a todos aqueles que tanto contribuíram para o futebol português», explicou o presidente da FPF, Pedro Proença, na presença das famílias dos malogrados atletas e de toda a seleção principal portuguesa.

«Homens como Diogo Jota e Jorge Costa amavam o futebol, o seu país e a nossa seleção. Defenderam com valentia e dedicação as cores da nossa bandeira, que promoveram em Portugal e no estrangeiro os valores que todos nós pretendemos. Cada um, no seu tempo e à sua maneira, contribuíram para sermos o que somos hoje. Jamais permitiremos que o Diogo, o André e o Jorge sejam esquecidos. Eles estarão sempre connosco, sempre ao nosso lado, sempre presentes», destacou ainda.

Diogo Jota e Jorge Costa condecorados a título póstumo

Durante a cerimónia, foram exibidos vídeos evocativos e de homenagem a Diogo Jota e Jorge Costa. No final, foram descerradas placas relativas a ambos, no exterior do edifício, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro. O Presidente da República condecorou os antigos futebolistas com a Ordem do Mérito, a título póstumo, enquanto o governo os condecorou com medalhas de Mérito Desportivo.

«Iguais, com muitos anos de diferença, mas iguais. E depois diferentes. Um tinha a vida à sua frente, o outro tinha metade de vida já feita, mas esperava viver outro tanto. E quer um, quer outro, ambos na eternidade», disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Por sua vez, Luís Montenegro frisou que as condecorações são um «símbolo de gratidão e de reconhecimento» do povo português.

«O Diogo e Jorge foram, cada um no seu tempo, com os seus colegas, nas suas gerações, esse símbolo de excelência, de superação, de ir mais além, de deixar tudo no campo, esse símbolo de, com humildade, tenacidade, espírito de sacrifício, de equipa, levar a vontade de um povo inteiro», elogiou.

Já Rúben Neves foi o porta-voz oficial da Seleção e dirigiu as palavras de conforto às famílias.

«Em meu nome e de toda a seleção nacional, dou uma palavra de conforto a toda a família e amigos de Jorge Costa, bem como ao FC Porto. Em especial para mim, e como me sinto um bocadinho parte desta família, deixo uma palavra de muita força à Rute, aos meninos e aos pais do Diogo e do André. Nós iremos fazer tudo para manter o Diogo presente connosco», garantiu o médio do Al Hilal.