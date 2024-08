Luís Sobral e Mafalda Urbano, direção-geral da Federação Portuguesa de Futebol, vão deixar o organismo no final do mandato do atual presidente Fernando Gomes, revelou esta sexta-feira fonte oficial à Lusa. A informação foi transmitida à direção da FPF e aos colaboradores do organismo.

O diretor-geral, Luís Sobral, e a diretora-geral adjunta, Mafalda Urbano, ocupam o cargo desde abril de 2022 e vão continuar a fazê-lo com entusiasmo e afinco nas tarefas até ao último dia, disse a mesma fonte.

O terceiro e último mandato de Fernando Gomes termina até seis meses depois do ciclo olímpico de 2024,

Na passada segunda-feira iniciou-se o processo eleitoral da FPF.