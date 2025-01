Duarte Gomes assumiu o apoio a Pedro Proença para sucessor de Fernando Gomes na presidência da Federação Portuguesa de Futebol.

O ex-árbitro e atual comentador de lances de arbitragem considera o atual presidente da Liga como «uma pessoa extremamente competente», recordando os esforços para revitalizar a Liga.

«Pedro Proença é a pessoa certa para dirigir o futuro do futebol em Portugal. Foi alguém que soube pegar na Liga, e, em termos de recuperação económica, tirou-a de uma situação de pré-falência para uma Liga agora muito mais revitalizada. Tem uma sensibilidade do futebol de dentro para fora», rematou Duarte Gomes, em declarações no podcast Final Cut.

De recordar que Duarte Gomes é, além de outros nomes, aposta de Proença para reformar a arbitragem na FPF.

O antigo árbitro recordou também alguns episódios marcantes que viveu na carreira, como ameaças e falta de segurança. «Tive de ter um polícia à porta da creche da minha filha durante uma semana. As ameaças de morte, sobre ela, e ela tinha dois anos, foram tão fortes que a própria polícia disse: “Nós vamos ter de pôr uma pessoa lá”», afirmou.

Questionado sobre o futuro da arbitragem portuguesa, Duarte Gomes está otimista: «Felizmente temos agora a emergir três, quatro bons árbitros». Para o ex-árbitro, João Pinheiro surge no topo dos melhores árbitros a atuar em Portugal, com a promoção ao grupo de elite da UEFA. «É agora o nosso representante ao mais alto nível», observou.