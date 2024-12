Depois de esta quarta-feira Pedro Proença ter anunciado a sua candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Futebol [FPF], o atual presidente da Liga Portugal divulgou hoje quais os objetivos que tem para o organismo que tutela o futebol em Portugal.

Num programa com mais de 400 propostas «que atravessam todo o futebol», destacam-se a «implementação de uma nova era de Governação: uma Federação de todos e para todos», a criação de «um Plano Nacional de Arbitragem, elevando a competência rumo ao profissionalismo efetivo» ou a reformulação da «Disciplina e a Justiça, tornando-as mais céleres, competentes e credíveis», pode ler-se num breve comunicado.

Sobre as questões financeiras, Proença quer «potenciar as receitas, com melhor e maior distribuição a todo o Futebol».

O último ponto do documento toca às Seleções nacionais, onde o antigo árbitro diz querer «potenciar o Talento português, assumindo a responsabilidade de competir sempre para ganhar.»

No mesmo comunicado, Pedro Proença refere também que a sua candidatura à FPF conta já com «63 subscrições dos 84 Delegados da Assembleia Geral Eleitoral, equivalentes a 75 por cento do Caderno Eleitoral.»

O atual presidente da Liga Portugal anunciou que apenas depois de dia 24 de janeiro de 2025, data em que serão oficialmente anunciadas as listas candidatas para a presidência da FPF, divulgará «a equipa, o programa e os eixos estratégicos que resultam do contributo de todos os parceiros envolvidos, promovendo a discussão pública numa campanha agregadora e positiva, na defesa dos interesses do futebol português», concluiu Proença.

As eleições da presidência da FPF terão lugar a 14 de fevereiro de 2024. Pedro Proença e Nuno Lobo são os únicos candidatos até à data deste artigo.