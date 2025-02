Depois de ter apresentado formalmente a sua candidatura à Federação Portuguesa de Futebol [FPF], Pedro Proença, reuniu este sábado em Gaia com representantes de 13 Associações Distritais e Regionais [ADR's], que garantem o voto na lista «Unir o Futebol», do atual presidente da Liga Portugal.

A sete dias das eleições, marcadas para 14 de fevereiro, o encontro serviu para apresentar as propostas no programa de Pedro Proença, que inclui mais de 400 medidas. Entre os temas discutidos destacam-se o reforço das infraestruturas, a sustentabilidade financeira das ADR's, a modernização da arbitragem e uma maior ligação entre o futebol e o desporto escolar.

Estiveram presentes as Associações de Beja, Coimbra, Évora, Leiria, Viseu, Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Algarve, Setúbal, Guarda e Madeira, 13 das 22 Associações possíveis que votam na eleição do novo presidente da FPF.

Pedro Proença vai a votos na próxima semana frente ao candidato Nuno Lobo.