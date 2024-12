O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito aos acontecimentos no túnel do Estádio do Dragão após o término do FC Porto-Estrela da Amadora, da passada segunda-feira.

José Faria, treinador do Estrela, denunciou uma «confusão tremenda no túnel» na conferência de imprensa posterior ao jogo, com «uma série de empurrões». Segundo apurou o Maisfutebol, André Villas-Boas, Jorge Costa e Dinis Delgado estavam entre os intervenientes.

Dinis Delgado, vice-presidente do Estrela da Amadora, alegou depois em entrevista à Renascença que Villas-Boas proferiu palavras como «onde pensam que estão?» e «vão para a vossa casa».

Após o término do jogo, quando vários elementos do Estrela procuravam explicações para a expulsão de Danilo e de José Faria, os ânimos exaltaram-se. Foi necessária a intervenção da PSP na sequência desses eventos (visível na conferência de imprensa).

Além disso, o Conselho de Disciplina da FPF instaurou outro inquérito relacionado com o FC Porto. Neste caso, o arremesso de uma garrafa de água e outros objetos na direção de Vítor Bruno e da comitiva portista, no final do Famalicão-FC Porto.