Na primeira edição do Portugall Football Summit, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, Pedro Proença fez o discurso de abertura perante dezenas de participantes, entre eles a Seleção Nacional, que fez uma pausa nos preparativos para os próximos jogos.

Nesse discurso, Proença começou por agradecer a presença do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e do presidente da UEFA, Aleksandr Ceferin. «Viemos para fazer o que ainda não foi feito», atirou.

«A FPF é uma instituição centenária, mas há uma característica que nos distingue. Envelhecer não é uma inevitabilidade. Esse não é o espírito que temos hoje na FPF. Respeitamos e honraremos o legado de centenas e centenas de pessoas que trabalharam nesta instituição. Serão sempre recordados por isso. Temos o dever de encarar o futuro com ambição. A história da FPF nunca estará escrita. Há sempre novos capítulos por começar», disse.

«Hoje, convosco, abrimos uma nova era. A da inovação e liderança sobre a discussão do futebol em Portugal. Sem falsas modéstias, estamos a dar o pontapé de saída do maior summit do futebol mundial. Viemos para ganhar, porque estes jogadores merecem. Estamos aqui com a mesma ambição destes jogadores quando entram no relvado, nas quadras, na areia», olhando para os jogadores da Seleção Nacional.

«Durante os próximos quatro dias receberemos os maiores especialistas do mundo, das mais variadas áreas. Iremos abordar os maiores desafios do futebol português. Vamos acolher jogadores, árbitros, dirigentes, massagistas… vamos todos juntos falar do futebol português e internacional, de forma positiva e agregadora. É esse o futebol que amamos. Queremos um futuro mais sólido», garantiu o dirigente.

A Portugal Football Summit inicia-se nesta quarta-feira e decorre até sábado, na Cidade do Futebol.