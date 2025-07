O Gondomar terá de regressar à II Liga na próxima temporada. Despromovido às distritais da AF Porto após ter terminado em 11.º da Série B do Campeonato de Portugal, em 2024/25, o clube vai dar um 'salto' para os campeonatos profissionais por decisão da Justiça, confirmou o Maisfutebol.

Em causa está a decisão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) em não dar provimento a um recurso da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no âmbito do processo Apito Dourado. O Gondomar foi incorretamente sancionado com a descida à II Divisão B em 2009, segundo o entendimento do STA.

Nos últimos meses, o histórico presidente do Gondomar Álvaro Cerqueira tem-se reunido com dirigentes da FPF para tratar deste regresso à II Liga, 17 anos depois. Ainda haverá lugar a mais reuniões entre clube, FPF e Liga, entidade que organiza a competição.

O tribunal tinha considerado inválido, já em 2014, o recurso a escutas telefónicas na decisão que sustentou a despromoção do Gondomar, em 2009. Uma longa batalha jurídica terminará já em 2026/27, pois já não há lugar a mais recursos.

O Gondomar participou cinco vezes na II Liga, todas na década de 2000. Nunca atuou na primeira divisão nacional.