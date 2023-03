No dia em que festeja 109 anos, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou um recorde no número de atletas federados inscritos. São 213.322, incluindo futebol, masculino e feminino, e também o futsal, masculino e feminino, com exceção do futebol de praia, cujas inscrições começam mais tarde.

A FPF dá conta que já foram ultrapassados o número de inscritos da época passada e recorda que o número de inscritos no futsal já tinha alcançado um «registo histórico».

No dia em que a Cidade do Futebol também comemora sete anos de existência, o presidente da FPF, Fernando Gomes, traçou como objetivo chegar aos 400 mil atletas federados até 2030.

«Nos atletas federados, o objetivo que traçamos é atingir os 400 mil em 2030. Chegámos aos 213 mil num crescimento que tem sido constante, consistente e sustentado. Recordo que recentemente atingimos recordes no futsal e não tenho dúvidas que estes registos vão continuar a crescer», destacou.

O dirigente traçou ainda os objetivos, a curto prazo, para as várias seleções que estão no seio da FPF. «Vamos preparar o que aí vem: qualificação para o Euro e, posteriormente, o Mundial da Seleção Nacional AA, presença da Seleção Feminina no Mundial, participações das seleções jovens nos Europeus em 2023 – Portugal é um dos três países que está nas fases finais de sub- 17, sub 19 e sub-21; vamos lutar pelo apuramento das sub-19 feminino e as sub-17 deixaram-nos a garantia de um futuro brilhante não tendo conseguido a qualificação por manifesta infelicidade. Já disputámos 80 fases finais de todas as seleções e queremos sempre mais», salientou ainda.