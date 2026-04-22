A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apresentou, esta quarta-feira, a campanha «Stop à Violência», como forma de apelo nos jogos das duas Ligas profissionais e em três competições federativas.

Na apresentação da campanha, Pedro Proença, presidente da FPF, sublinhou a importância de deixar de existir violência no desporto português.

«Esta é uma preocupação coletiva e a FPF não podia deixar de liderar este processo. Direi que esta campanha ‘Stop à Violência’ deve ser uma campanha que nos obrigue durante toda esta semana a uma discussão muito mais profunda sobre todos os fenómenos que têm incentivado este tipo de violência que queremos, obviamente, ver afastada do futebol e desporto em geral e obrigou a FPF a chamar em si toda a comunidade do futebol.»

Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura, Juventude e Desporto, considerou que a campanha lançada pela Federação Portuguesa de Futebol é «extraordinária».

«Esta extraordinária iniciativa da FPF teve a capacidade de juntar várias entidades e esta talvez seja a mensagem mais importante: o combate à violência no desporto, em particular no futebol, é um compromisso que todos devemos assumir. O Governo, a Federação, a Liga, a APCVD e um conjunto de associações que também aqui hoje estão representadas mostram que temos de garantir que o desporto é um espaço seguro, que inclui toda a gente nos recintos desportivos.»

A mensagem de que a violência não deve existir será reforçada nos jogos das principais competições nacionais de futebol.