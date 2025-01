A tarde desta quinta-feira foi uma autêntica viagem no tempo na Cidade do Futebol, em Oeiras. A propósito da promoção dos equipamentos produzidos pela PUMA para a Federação Portuguesa de Futebol, a entidade organizou um duelo de lendas no recém-inaugurado pavilhão.

Por isso, a «equipa vermelha» contou com Ricardo – sem luvas entre os postes – Bruno Alves, Pepe, Oceano, João Vieira Pinto, Éder, Pauleta, Ricardo Carvalho e Hélder Postiga, com Humberto Coelho a treinador.

Do outro lado, de branco, estiveram Vítor Baía, Bosingwa, Fábio Coentrão, Fernando Meira, Pedro Espinha, Dimas, Nani, Maniche e Ricardo Quaresma, orientados por Toni.

Ainda que o marcador tenha escalado para 5-0 – graças ao pé quente de Pauleta – Nani equilibrou a contenda, com quatro golos. Mas a vitória pertenceu aos comandados de Humberto Coelho (10-9).

Pauleta, com cinco golos, foi o goleador do encontro, seguido de Nani e Fábio Coentrão, com quatro. Hélder Postiga bisou, Fernando Meira, Ricardo Carvalho, Bruno Alves e Éder também marcaram.

Curiosamente, o golo decisivo pertenceu ao herói de Paris: Éder.