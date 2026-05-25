FPF aponta para uma receita recorde de 161 milhões em 2026/27
Direção liderada por Pedro Proença aprovou orçamento que projeta um saldo positivo de 2,8 milhões de euros
Direção liderada por Pedro Proença aprovou orçamento que projeta um saldo positivo de 2,8 milhões de euros
A direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou esta segunda-feira o plano de atividades e orçamento para a temporada 2026/27, com uma projeção de saldo positivo de 2,8 milhões de euros, anunciou o organismo.
Reunida nas instalações federativas no Porto, a direção presidida por Pedro Proença ratificou um documento referente ao próximo exercício, no qual se prevê um recorde superior a 161 milhões de euros em receitas consolidadas do grupo FPF, composto por seis empresas.
A direção do organismo aprovou ainda por unanimidade a atribuição do título de sócio honorário da FPF a Marcelo Rebelo de Sousa, antigo Presidente da República, em «homenagem a uma personalidade sempre próxima das seleções nacionais e que reconheceu a importância social do futebol para a notoriedade do país».