A direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou esta segunda-feira o plano de atividades e orçamento para a temporada 2026/27, com uma projeção de saldo positivo de 2,8 milhões de euros, anunciou o organismo.

Reunida nas instalações federativas no Porto, a direção presidida por Pedro Proença ratificou um documento referente ao próximo exercício, no qual se prevê um recorde superior a 161 milhões de euros em receitas consolidadas do grupo FPF, composto por seis empresas.

A direção do organismo aprovou ainda por unanimidade a atribuição do título de sócio honorário da FPF a Marcelo Rebelo de Sousa, antigo Presidente da República, em «homenagem a uma personalidade sempre próxima das seleções nacionais e que reconheceu a importância social do futebol para a notoriedade do país».