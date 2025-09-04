A Federação Portuguesa de Futebol decretou a realização de um minuto de silêncio em todos os jogos realizados sob a égide da FPF até 9 de setembro.

Em comunicado, o organismo soberano do futebol nacional manifestou «profundo pesar» pela tragédia que custou, até ao momento, a vida a 16 pessoas no elevador da Glória, em lisboa.

«A FPF associa-se ao sentimento de luto nacional, prestando a homenagem às vítimas desta tragédia», lê-se ainda na nota assinada por Pedro Proença.