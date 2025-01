Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), indicou Pedro Proença como candidato em nome de Portugal ao Comité Executivo da UEFA.

As federações europeias têm até 3 de fevereiro para indicar os seus candidatos.

A opção do líder da FPF surge alinhada com a posição dos clubes que compõem a direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Segundo os regulamentos, um candidato ao Comité Executivo deve, no momento da eleição, ser presidente ou vice-presidente na respetiva federação nacional, requisito que o ex-árbitro cumpre, por ser vice-presidente – por inerência de ser líder da LPFP – da FPF.

Pedro Proença é também é candidato à presidência da FPF, lugar ocupado por Fernando Gomes por mais de 15 anos.

As eleições para a FPF são a 14 de fevereiro e as do Comité Executivo acontecem a 3 de abril.