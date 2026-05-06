A Federação Portuguesa de Futebol recebeu 38,8 milhões de euros referentes às apostas desportivas em 2025. No entanto, faturou menos 4,5 milhões em relação a 2024. Esta é a entidade que mais lucra com apostas desportivas, tendo recebido 52,77 por cento dos 73,52 milhões entregues ao setor.

Apesar da referida perda, 2025 foi o segundo melhor ano da FPF em termos de lucros nesta matéria.

Desde 2015, quando foi implementado o modelo de distribuição dos lucros, a FPF já acumulou 302,54 milhões em apostas desportivas. O futebol é responsável por 75 por cento das apostas.

Atrás da FPF surge a Liga Portugal, que lucrou 106 milhões desde 2015.