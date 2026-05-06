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Há 1h e 14min
FPF lucra menos 4,5 milhões com apostas desportivas em 2025
Federação Portuguesa de Futebol faturou 302 milhões de euros desde 2015
Federação Portuguesa de Futebol faturou 302 milhões de euros desde 2015
A Federação Portuguesa de Futebol recebeu 38,8 milhões de euros referentes às apostas desportivas em 2025. No entanto, faturou menos 4,5 milhões em relação a 2024. Esta é a entidade que mais lucra com apostas desportivas, tendo recebido 52,77 por cento dos 73,52 milhões entregues ao setor.
Apesar da referida perda, 2025 foi o segundo melhor ano da FPF em termos de lucros nesta matéria.
Desde 2015, quando foi implementado o modelo de distribuição dos lucros, a FPF já acumulou 302,54 milhões em apostas desportivas. O futebol é responsável por 75 por cento das apostas.
Atrás da FPF surge a Liga Portugal, que lucrou 106 milhões desde 2015.
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