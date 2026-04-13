A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pagou mais 700 mil euros à Segurança Social, elevando para 3,3 milhões o valor já liquidado devido ao contrato de Fernando Santos. A anterior administração da FPF havia celebrado contratos com a empresa Femacosa e este pagamento diz respeito a juros de mora.

Fernando Santos, que levou Portugal à conquista do Euro 2016 e da Liga das Nações em 2019, através da referida empresa, pagava IRC, numa taxa inferior ao escalão de IRS que seria exigido pelo seu vencimento.

Após notificação da Segurança Social, em janeiro, a FPF procedeu à liquidação de 2.603.838 euros relativo a contribuições consideradas em falta no período compreendido entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

«Na altura, estavam ainda em falta juros de mora, agora liquidados, bem como coimas ainda não contabilizadas, pelo que o montante em causa será superior ao valor já regularizado», esclarece a FPF.