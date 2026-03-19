Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), afirmou esta quinta-feira que tem como grande objetivo exponenciar o nível do futebol português nos próximos dez anos, em vários setores, no âmbito do Plano Estratégico 2024-36.

Está previsto que, até 2036, a federação tenha mudanças significativas em todas as frentes, entre elas, aumentar para 400 mil o número de atletas federados, atingindo os 60 mil no futebol feminino, profissionalizar todos os clubes de futebol feminino e aumentar o número de árbitros para 13 mil.

«Num contexto de grandes transformações, partilhamos uma visão comum e sustentada até 2036. Só um verdadeiro esforço de equipa nos fará alcançar o sucesso. Por essa razão, convoco todos os agentes para, em conjunto, levarmos o futebol rumo à excelência. Este processo consolidou uma visão partilhada, que é fazer de Portugal uma verdadeira nação do futebol», afirmou Pedro Proença, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

«O futuro do futebol português começa hoje. Este é um documento único e visionário para a próxima década. Temos tudo para crescer, evoluir e nos afirmar no panorama internacional. Queremos levar o futebol português à excelência», acrescentou o presidente da FPF, que reforçou a intenção de atingir o topo do ranking FIFA.

No que toca à formação, a meta é fazer crescer o número de treinadores, bem como aumentar a qualidade das condições dos escalões jovens. Já no futsal, o objetivo é aumentar o número de praticantes em 25 por cento e potenciar a modalidade na vertente feminina.